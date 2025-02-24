Lefkoşa-Güzelyurt Yoluna Çit Döşeniyor

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
24/02/2025

Lefkoşa-Güzelyurt Yoluna Çit Döşeniyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda yaya güvenliğini artırmak amacıyla çit döşeme çalışmalarına başladı.

Özellikle yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde yayaların can güvenliğini sağlamak ve kontrolsüz geçişleri önlemek amacıyla başlatılan proje, bölge halkı tarafından olumlu karşılandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin yaya güvenliği odaklı bu girişimi, trafik düzenlemeleri kapsamında örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.

 

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Lefkoşa, Güzelyurt
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.