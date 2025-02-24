Lefkoşa-Güzelyurt Yoluna Çit Döşeniyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda yaya güvenliğini artırmak amacıyla çit döşeme çalışmalarına başladı.

Özellikle yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde yayaların can güvenliğini sağlamak ve kontrolsüz geçişleri önlemek amacıyla başlatılan proje, bölge halkı tarafından olumlu karşılandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin yaya güvenliği odaklı bu girişimi, trafik düzenlemeleri kapsamında örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.