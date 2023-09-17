Lefkoşa Güzelyurt yolunda kaza 2 yaralı

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 15.45 raddelerinde, Lefkoşa Güzelyurt Anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Hasan Behlül (E-21) yönetimindeki EJ 932 plakalı jeep araç sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Türkeli Kavşağına geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve kavşaktan anayola bir araba giriş yaptığı için yavaşlamak zorunda kalan İsmail KOÇ (E-44) yönetimideki GH 461 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan GH 461 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sogül KOÇ (K-54) Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor