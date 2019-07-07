Lefkoşa-Güzelyurt yolunda kaza, 2 yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda bu akşam saat 21.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre GB526 plakalı Honda marka bir araç önünde aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kazada 61 yaşındaki Fair Arçay ve 47 yaşındaki Sevtap Arçay yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Saat 21:45 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu 16 - 17 km'leri arasında (Gürpınar yakınları), Faik Arçay (E-61) yönetimindeki GB 526 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Fidan (E-36) yönetimindeki TBC 169 plakalı kamyonun arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan GB 526 plakalı araç sürücüsü Faik Arçay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevtap Arçay (K-47) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.