Lefkoşa-Güzelyurt yolunda kaza, 2 yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nda dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Bayram Kurbanov ve 38 yaşındaki Güzel Gurbanova yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun 5-6 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru %134 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Ağırdağ'da sakin Bayram KURBANOV(E-42) yönetimindeki ZPY 285 plakalı Ford Focus marka salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ağıllar Çemberine yaklaştığında aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran orta refüj üzerine çıkarak refüj üzerinde bulunan trafik levhasına ve yine refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde kavşak içerisine giriş yapıp kavşak ortasında bulunan çember üzerine çıkarak yine çember üzerinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra çember üzerinde önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Ağırdağ’da sakin Güzel GURBANOVA(K-38) LDH acil servisine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahede altına alındı.