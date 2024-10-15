Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaan Muhammet Burkay (E-22) yönetimindeki ZRC 395 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve orta refüjün bordür taşları ile refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra karşı şeride geçerek yolun sağından çıkıp bir üniversiteye ait çevre duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.