Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik kazası: 1 hafif yaralı

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29/10/2024

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Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik kazası: 1 hafif yaralı

 Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis açıklamasına göre, Sahra Dadaş (K-19), yönetimindeki JF 400 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla attı ve tavanı üzerinde durdu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29/10/2024 16:00
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TAGS: haber, kıbrıs
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