Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik kazası: 1 hafif yaralı

Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis açıklamasına göre, Sahra Dadaş (K-19), yönetimindeki JF 400 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla attı ve tavanı üzerinde durdu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.