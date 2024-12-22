Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti.

Kaza, 22 Aralık 2024 tarihinde, saat 17.50 sıralarında Gönyeli İrmar Market önlerinde yaşandı. Güzelyurt yönüne seyreden bir araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir erkek yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Kazanın detayları ve hayatını kaybeden kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Yetkililer, yol kullanıcılarını trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya davet etti.