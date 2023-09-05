Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası!

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda, Türkeli Kavşağı yakınlarında yaşanan trafik kazası, sürücülerin sabahın erken saatlerinde uzun bir trafik kuyruğu ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi ve kara yolunda ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Kazaya karışan araçta sıkışan 2 kişiden biri çıkarılırken diğer kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışması nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Ambulans, itfaiye ve Polis ekipleri olay yerinde. Soruşturması devam ediyor.