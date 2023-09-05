Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası!

ads ads ads ads
05/09/2023

ads
Lefkoşa-Güzelyurt Yolunda Trafik Kazası!

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda, Türkeli Kavşağı yakınlarında yaşanan trafik kazası, sürücülerin sabahın erken saatlerinde uzun bir trafik kuyruğu ile karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi ve kara yolunda ciddi bir trafik sıkışıklığına yol açtı. Kazaya karışan araçta sıkışan 2 kişiden biri çıkarılırken diğer kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışması nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Ambulans, itfaiye ve Polis ekipleri olay yerinde. Soruşturması devam ediyor.

05/09/2023 09:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.