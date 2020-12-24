Lefkoşa Hayat Çadırı cumartesi günü kapılarını açıyor

Lefkoşa Ortaköy’de Sivil Savunma Tesisi yanında kurulan Lefkoşa Hayat Çadırı, Cumartesi günü kapılarını halka açıyor. Küçükuncular Group tarafından hayata geçirilen ve yeni yıl konsepti ile hazırlanan çadırda yiyecek içecek stantlarından çeşitli ürünler satılacak.

Aksesuar ürünlerinde çantaya, ayakkabıdan pırlantaya bir çok ürünün yer alacağı çadırda vatandaşlar Covid-19 tedbirlerine uyarak alışveriş yapabilecek. Alışverişin yanı sıra yaklaşık 20 yiyecek standının da kurulduğu çadırda vatandaşlar hem alışveriş yapabilecek hem de yiyecek içecek tüketerek güzel bir gün geçirebilecek.

Küçükuncular Group tarafından hayata geçirilen ve yaklaşın 20 günde kurulan dev çadırda gün boyu etkinlikler de yapılacak. Yüzde 80’e varan indirimler olacak Lefkoşa Hayat Çadırı, yeni yıl pazarı gibi hizmet verecek. Çadır içerisinde bir çok esnaf ürünlerini pazarlayarak satış yapabilecek. Satılacak ürünlerde yüzde 80’e varan indirimler de pazara özel hayata geçecek. Birçok ürün bir arada olacak Yeni yıl pazarında bir çok ürün halka sunulacak. Küçükuncular Group bünyesindeki Ek Accesories, Zen Pırlanta, Hellim Cafe gibi dükkanların da yerini aldığı Pazar Cumartesi saat 10.00’da ilk müşterilerini kabul edecek. Küçükuncular: Bu çadır sadece benim değil tüm esnafın Küçükuncular Group Direktörü Erdinç Küçükuncular, Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren esnafın bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlamak amacıyla böyle bir Pazar kurduklarını ifade ederek tüm halkı bu zor günlerde esnafı desteklemek adına pazara çağırdı.

“Kimse mutsuz ayrılmayacak”

Küçükuncular, vatandaşların pazara geldiklerinde gerek yiyecek içecek standları gerekse mağaza ürünlerini yüzde 80’e varan indirimlerle bu pazarda bulabileceklerini ifade ederek “kimse bu pazardan mutsuz ayrılmayacak” diye konuştu. Küçükuncular açıklamasının şu şekilde sürdürdü: “Kazandığımız parayı bu şekilde yatırıma dönüştürdük. İş yaptığımız insanlara sözlerimiz var. Lefkoşa Hayat Çadırı sadece Lefkoşa’ya değil tüm KKTC’ye hayat verecek. Özellikle moral anlamında ülkeye ciddi yardımları olacağını düşündüğümüz bu çadıra herkesi davet ediyoruz. Hayat Lefkoşa Çadırı’na giren krep de yiyebilecek gollifa da yiyebilecek. Herşeyden önce sağlık diyoruz bu nedenle gerekli önlemlerimizi almış durumdayız. 24 günde tüm mağazaların ürünlerini hazırlayıp bu çadırı kurduk.”

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24/12/2020 14:06