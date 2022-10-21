Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı

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21/10/2022

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Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu toplandı

 Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, İlçe Emniyet Kurulu'nun dün toplanarak, ilçedeki denetimler ve alınması gereken tedbirleri görüştüğünü kaydetti.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açılamaya göre,  İlçe Emniyet  Kurulu'nda  görüşülen konular şöyle:

“Doğal afetler konusunda; Dünyada  olduğu  gibi  ülkemizde  de  sel  baskınlarında  artış yaşanmasının beklendiğini dolayısı ile Belediyelerimiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve teknik  dairelerimizin  sel  baskınlarının  yaşanmaması  için  gerekli  tüm  tedbirleri  önceden almasının  önemini  ve  sel  baskınları  sırasında  anında  ve  hızlı  bir  şekilde  müdahalede bulunulması için yapılması gerekenler görüşülmüştür.

-Belediyelerimizin  sorumluluk  alanına  giren  bölgelerdeki  derelerin,  köprü  ve menfezlerin    gerekli  tüm  temizlik  ve  bakımlarının  yapılmış  olduğu  belirtilmiştir.  Ancak herhangi  bir  sel  baskınlarının  yaşanmaması  için  rutin  denetimlerin  tekrardan  yapılacağı kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca  tüm  birimlerde  araç  gereçlerin  ve  müdahale  ekip  personelinin herhangi bir olaya hemen  müdahale edecek şekilde hazır olması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi  gerektiği  kararı  alınmıştır.  Sel  basınlarında  acil  ihtiyaç  duyulan  araç  gereç  ve teçhizat,  sel  baskınları  sırasında  alçak  su  seviyelerine  hemen  müdahale  edebilen  küçük dalgıçların alınması konusunda Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın yapacağı ön araştırma sonrasında  Belediyeleri  yeniden  bilgilendirmek  üzere  haftaya  toplantı  düzenlenmesi konusunda karar alınmıştır.

- İşletmelerin  kış  döneminde  açık  kalma  süreleri  özel  izinlendirmelerinin  offlicence

işletmelerin saat 03.00 diğer işletmelerin ise en fazla saat 01.00 ile sınırlandırılmasının meskun mahallelerden gelen şikayetler, trafik kazaları ve güvenlik yönünden olumlu olacağı yönünde hemfikir olunmuş ve kapanış saatlerinin saat 01.00 olması kararı alınmıştır.

-  İşyerlerinin denetimleri Belediyeler ve Polis Müdürlüğü tarafından  rutin  olarak  yapıldığı

vurgulanmıştır.

-  Piyasada  ürün  fiyatları  konusunda  bir  istikrarın  bulunmadığı  bu  yönde  vatandaşların

mağduriyet  yaşadığı  belirtilmiş  olup,  bu  konuda  gerekli  yasal  düzenlemelerin  eksik  olduğu vurgulanmıştır.”

21/10/2022 10:43
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TAGS: Lefkoşa İlçe Emniyet Kurulu
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