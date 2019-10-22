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Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, “İzciler ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle “ Etkinliği Düzenliyor

 Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, “İzciler Ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle “ etkinliği düzenliyor.

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22/10/2019
HK

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Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, “İzciler ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle “ Etkinliği Düzenliyor

 Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, “İzciler Ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle “ etkinliği düzenliyor.

Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu Başkanı Feray Asal  Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek etkinlik “Kanserde Farkındalık Yaratma” adına 25 Ekim Cuma günü 14.00-15.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 150 izci ve izci lideriyle Dereboyu Kumsal Parkı önünde yer alacak.

22/10/2019 11:09
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TAGS:  Lefkoşa İlçesi Okulları İzcilik Kurulu, İzciler Ve Liderler El Ele Kanser Sana Güle Güle, haber, kıbrıs, izci
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