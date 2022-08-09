Lefkoşa ilçesi sınırları içinde zeytin hasadına başlama tarihi 9 Eylül

 Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Lefkoşa ilçesi sınırları içinde zeytin hasadına başlama tarihinin 9 Eylül olduğunu duyurdu.

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09/08/2022
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Lefkoşa ilçesi sınırları içinde zeytin hasadına başlama tarihi 9 Eylül

 Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Lefkoşa ilçesi sınırları içinde zeytin hasadına başlama tarihinin 9 Eylül olduğunu duyurdu.

Akkuş yaptığı yazılı açıklamada, Zeytin ve Başka Ürünleri Koruma Yasası'nın 2 (1) maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde zeytin toplamaya başlama tarihini 9 Eylül Cuma günü olarak saptadığını kaydetti.

Akkuş, belirtilen tarihten önce zeytin toplamaya başlayan kişiler hakkında kanuni işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

09/08/2022 13:19
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TAGS: zeytin, hasat, lefkoşa,
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