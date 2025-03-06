Lefkoşa ile İskele'de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

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06/03/2025

Lefkoşa ile İskele'de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün gece 20.00 – 24.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında işletme kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilen 1 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

 Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girme ve bulunması yasak 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,080 araç sürücüsü kontrol edildi ve 445 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 50 araç ise trafikten men edildi.

 İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneye girme ve bulunması yasak 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

 Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 156 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

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TAGS: Lefkoşa, İskele, asayiş, trafik denetimleri
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