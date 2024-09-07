Lefkoşa-İskele anayolunda araç yandı

 Lefkoşa-İskele anayolu üzerinde Gönendere köy girişinde kiralık araç yandı.

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07/09/2024

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Lefkoşa-İskele anayolunda araç yandı

 Lefkoşa-İskele anayolu üzerinde Gönendere köy girişinde kiralık araç yandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bugün sabah saat 10.30 sıralarında, Lefkoşa-İskele anayolu üzerinde Gönendere köy girişinde, Mehmet Tüvür yönetimindeki ZMU 676 plakalı salon araçta muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu aracın motor bölümü, ön kısmı ve tüm iç kısmı yandı. Çıkan ısıdan dolayı ise ön ve yan camları da patladı. Soruşturma devam ediyor.

07/09/2024 14:56
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TAGS: araç, yangın, haber, kıbrıs
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