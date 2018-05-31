'Lefkoşa kaybettiği uluslararası itibarını, prestijini ve güvenirliğini geri kazandı'

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı bugün sırasıyla Necati Taşkın İlkokulu, Yeni Yüzyıl anaokulu ve Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek okul müdür ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Dört yıllık görev süresinde LTB’yi geçmiş dönemden kalan borç yüklerinden kurtarmak yanında Lefkoşa halkına verdiği hizmetler ve Lefkoşa için yaptığı yatırımlar ile geleceğe yönelik proje ve hedeflerini de aktaran Başkan Harmancı, eğitim görevlileriyle Lefkoşa’ya ilgili çeşitli konularda da görüş alış-verişinde bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, çöp, borç, plansız istihdam ve popülizmle özdeşleşen imajını düzelterek LTB’ye hem yurtiçi hem de yurtdışı platformlarda itibar, prestij ve güvenilirliğini yeniden kazandırdıklarını, bu sayede uzun bir süredir LTB’ye hibe sağlamayan AB’den yaklaşık 100 milyon TL’lik bir hibe sağlandığını kaydeden Harmancı, “Sizlerin bize olan güven ve inancı olmasaydı bunu başarmamız çok zor olurdu. 2018-2022 döneminde de şüphesiz Lefkoşa ile ilerleyeceğiz, bunan inancım tamdır” diye konuştu.

901 personelle devraldıkları LTB’ye yeni istihdamlar yapmak yerine sayıyı 830’a düşürerek yılda 6 milyon TL tasarruf sağladıklarını da aktaran Mehmet Harmancı, mevcut personeli de kurduklarınıyeni ve Lefkoşa’nın gerek duyduğu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi, Engellemeyen Lefkoşa Birimi, Çocuk Hakları Birimi, Kadın Sığınma Evi bölümlerinde değerlendirdiklerini anlattı.

LTB Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı, mevcut parkları iyileştirip güzelleştirdiklerini ifade ederek, “ancak Lefkoşa’nı daha çok yeşile ve parka ihtiyacı var” dedi ve “Pronto Çemberi” diye bilinen noktadan Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ne kadar olan bölgede derenin rehabilitasyonu, sonrasında da bisiklet, yürüyüş yolları, spor alanları, kafeler ve amfi ile Lefkoşa halkının nefes alıp kaliteli zaman geçirebileceği bir alan yaratılacağını sözlerine ekledi.

LTB’nin bugün bankalara, esnaf ve müteahhitlere olan tüm borçlarını ödemiş bir belediye olarak yatırım potansiyeli kazandığını anlatan Harmancı, “Zor günler geride kaldı. Son dört yıl içerisinde Lefkoşa’ya istikrar ve huzur geldi.Başımız dik, kalbimiz şehirle, gözümüz ilerde.

Artık hamle yapabilme şansımız var. Şimdi daha iyisini yapmak için adayız” diyerek sözlerini sonlandırdı.