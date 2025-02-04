Lefkoşa Kaymakamlığı uyardı

Kıbrıs Türk Baroları Birliği’nde “Eski Hükümlülerin İstihdamına Yönelik Şirket İçi İyi Uygulamalar” konulu eğitim verildi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülen “Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış” Projesi kapsamında verilen eğitime 12 kurumdan, 19 katılımcı katıldı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nden verilen bilgiye göre, eğitime; telekomünikasyon, inşaat, turizm, eğitim, medya, dağıtım, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlardan temsilciler katıldı.

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin açıklamasına göre, eğitimin tekrarları ilerleyen tarihlerde olacak. Bilgi almak isteyen özel sektör çalışanları https://forms.gle/yoMYhUJvrs94XEt77 adresindeki formu doldurarak eğitim için kayıt yaptırabilecek. İletişim için 0 533 848 74 84 numaralı telefona da ulaşılabilecek.