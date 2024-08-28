Lefkoşa Kaymakamlığı'nda cuma günü av ruhsatı çıkarılabilecek

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28/08/2024

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Lefkoşa Kaymakamlığı'nda cuma günü av ruhsatı çıkarılabilecek

Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla 30 Ağustos Cuma günü Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu. 

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül Pazar günü başlayacak II. İnce Av Sezonu öncesinde ruhsatı olmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla, Lefkoşa Kaymakamlığı'nın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün cuma günü 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti. 

28/08/2024 14:19
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