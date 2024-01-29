Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan alkollü içki satışı yapan işletmelere çağrı

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29/01/2024

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Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan alkollü içki satışı yapan işletmelere çağrı

 Lefkoşa Kaymakamlığı, “2024 yılı Alkollü İçki Satış Ruhsatlarını” yenilemek isteyenlerin 29 Şubat’a kadar müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş yaptığı duyuruda, başvuru yapacak kişilerin, işletme sahibinin kimlik kartı fotokopisi, tüzel kişi ise onay belgesi, işyeri ile ilgili koçan veya kira sözleşmesi, belediyeden alınan 2024 yılı işletme izni belgesi, Çalışma Dairesi Tescil Belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi ve 2023 yılı alkollü içki ruhsatını Kaymakamlığa sunması gerektiğini kaydetti.

29/01/2024 13:56
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TAGS: haber, kıbrıs
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