Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan pozitif vaka bazı bölümler kapalı olacak

Kaymakamlık; Dernekler, Hali Araziler, Yabancıların Evlendirilmesi, Akaryakıt-Tüp Gaz İzinleri, İnşaat ve Arşiv bölümlerinin yarından itibaren 1 hafta kapalı olacağını duyurdu

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19/12/2021

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Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan pozitif vaka bazı bölümler kapalı olacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, rutin olarak yapılan PCR taraması sonucunda, bir personelin PCR test sonucunun pozitif çıktığını, bundan dolayı Kaymakamlık’taki bazı bölümlerin yarından itibaren bir hafta süreliğine çalışmalarına ara vereceğini duyurdu.

Kaymakamlık’tan yapılan açıklamaya göre, “dernekler, hali araziler, yabancıların evlendirilmesi, akaryakıt-tüp gaz izinleri, inşaat ve arşiv” bölümleri bir hafta süreyle kapalı olacak.

Bu bölümler dışında kalan “kimlik işlemleri, doğum-ölüm kayıtları, ateşli silahlar, kuyu izinleri ve tasdik işlemleri” bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

 

19/12/2021 13:45
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TAGS: Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan pozitif vaka bazı bölümler kapalı olacak
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