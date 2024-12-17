Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’ndeki grev askıya alındı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), dün Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde başlattıkları grevi, sorunların çözümü yönünde olumlu adım atılması üzerine askıya aldıklarını açıkladılar.

Sendikalar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre, dün başlatılan ve bugün de devam eden grev, bugün saat 12.00’den itibaren askıya alındı.

Sendikalar, Lefkoşa Kaza Tapu Amirliği’nde personel, araç – gereç ve altyapı eksiklikleriyle ilgili sorunların giderilmemesi gerekçesiyle grev başlatmıştı.