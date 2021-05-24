Lefkoşa Kızılbaş Parkı Yükseliyor

Lefkoşa Kızılbaş bölgesine yapılmaya başlanan park hızla yükselmeye devam ediyor. 

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24/05/2021
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Lefkoşa Kızılbaş Parkı Yükseliyor

Lefkoşa Kızılbaş bölgesine yapılmaya başlanan park hızla yükselmeye devam ediyor. 

Lefkoşa Türk Belediyesi koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Lefkoşanın ortasında çöplük olan alan adım adım en değerli alan haline geliyor. Kızılbaş Parkı Lefkoşalılar için yükseliyor." dedi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Kızılbaş’a yapılması planlanan park yapımı çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade ederek, “Her kesimden insanların kullanabileceği bir alan yaratacağız” dedi.

 

 

24/05/2021 09:48
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TAGS: lefkoşa, kızılbaş, park
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