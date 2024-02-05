“Lefkoşa Kültür, Tarih, Bellek Sempozyumu” Tuncer Bağışkan adına atfediliyor

“Lefkoşa Kültür, Tarih, Bellek Sempozyumu” arkeolog ve araştırmacı Tuncer Bağışkan adına atfediliyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın himayesinde gerçekleşen toplantıda ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

ARKHE’nin 1-2 Mart tarihlerinde düzenleyeceği “Lefkoşa Kültür, Tarih, Bellek Sempozyumu’nun Tuncer Bağışkan’ın adına atfedilmesi ve her yıl onun anısına düzenlenmesine karar verildi.

Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ARKHE Direktörü Halil Duranay, LTB Meclis Üyesi ve ARKHE Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Ünsal ile Tuncer Bağışkan’ın ailesini temsilen kızları Özlem Arhun ve Eylem Bensel ile damadı Cemal Bensel katıldı.