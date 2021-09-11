Bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu organizasyonunda U 21 takımlarını katılımı ile Lefkoşa kulüpleri arasında düzenlenen Lefkoşa Kupasında kriz yaşanıyor.

Yarın saat 16.30'da oynanması planlanan Göçmenköy-Hamitköy maçının Atatürk Stadına alınmamasını protesto eden iki kulüp başkanı Ersan Karataş ve Evren Mannaş maça çıkmama kararı aldılar.

Atatürk stadının spor dışı maksatlar için günlerce kullanıldığını savunan başkanlar gençlere bu stadı layık görmeyen spor dairesini protesto ettiklerini söylediler.

Finalini Yenicami ile Küçük Kaymaklı'nın Atatürk stadında oynayacağı Lefkoşa Kupasının üçüncülük maçının antrenman sahasında oynatılmasana karar verilmişti.

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11/09/2021 14:55