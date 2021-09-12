Lefkoşa Kupası’nın şampiyonu Yenicami

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile işbirliği çerçevesinde organize ettiği Lefkoşa Kupası’nda şampiyon Yenicami oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ışıklar altında oynanan final maçında K.Kaymaklı’yı 1-0 yenen Yenicami kupanın sahibi oldu.

İki takım seyircisinin büyük ilgi gösterdiği final maçını LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF Başkan Vekili ve LTB Meclis Üyesi Oktay Çocuk, LTB Meclis Üyeleri Çelen Çağansoy, Levent Çıraklı ve Mehmet Manavoğlu takip edenler arasında yer aldı.

İlk devresi golsüz tamamlanan çekişmeli maçın ikinci yarısında Yenicami, Asrın Sönmez’in golü ile öne geçti ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürerek kupaya uzanan ekip oldu.

Ödüller verildi

Maç sonunda düzenlenen ödül göreninde sponsorlar Başman Group, Atakom Ltd, Elite Hospital ve Temedya’ya teşekkür belgesi verilirken, maçın hakemlerine teşekkür belgelerini LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy takdim etti. Kupayı ikinci tamamlayan K.Kaymaklı kaptanı Arda Aşina’ya kupayı KTFF Başkan Vekili Oktay Çocuk verdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na teşekkür plaketi sundu.

Maçın oyuncusu Asrın Sönmez, turnuvanın oyuncusu Mehmet Ali İlkbahar

Final maçının en iyi oyuncusu seçilen Yenicami’nin golünü atan Asrın Sönmez motivasyon ödülünü LTB Meclis Üyesi Levent Çıraklı’nın elinden aldı.

Turnuva boyunca gösterdiği başarılı futbolla turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Yenicami savunma oyuncusu Mehmet Ali İlkbahar’a Başman Group’tan 1.000 TL’lik hediye çekini LTB Başkanı Mehemt Harmancı, başarı plaketini ise Spor Dairesi Bölge Amiri Sertaç Karalım sundu.

Şampiyon Yenicami büyük sevinç yaşadı

Ödül töreninin sonunda Yenicami oyuncularına madalyaları sunulurken, şampiyonluk kupasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu takdim etti. Kaptan Emre kupayı kaldırırken Yenicami oyuncuları büyük sevinç yaşadılar.

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12/09/2021 21:30