Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda kaza, sürücü yaralandı

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06/01/2024

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Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda kaza, sürücü yaralandı

Bu akşam Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda meydana gelen kazada 27 yaşındaki sürücü hafif yaralandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre saat 22.10 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Hazal Gülhan ÇOBAN (K-27) yönetimindeki UL 812 plakalı araç ile seyrettiği sırada Sanayi Çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu çemberin bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savruldu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan  araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

06/01/2024 23:12
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TAGS: trafik kazası
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