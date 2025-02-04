Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda Trafik Kazası: Bir çocuk yaralandı
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda 4 Şubat 2025 tarihinde saat 13:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mohammad Mostafa Kamal (30) yönetimindeki UN 573 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu, önünde aynı yönde ilerleyen ve kavşaktaki trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Korcan Senova (47) yönetimindeki NB 360 plakalı araca arkadan çarptı.
Kaza sonucu, NB 360 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Koral Senova (8) yaralandı. Yaralı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
YAYIN TARİHİ: