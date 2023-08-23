Lefkoşa Mağusa Anayolu'nda Kaza: Araç Takla Attı

Lefkoşa Mağusa anayolunda meydana gelen bir trafik kazası, sürücüler arasında büyük bir korku yarattı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada bir araç takla attı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 07:30 sıralarında, İnönü köy yolu boyunca, kuzey istikametine doğru seyreden Aşkın ÖZYÜREKLİLER (K-25), yönetimindeki SM 453 plakalı araç ile yolun sonunda bulunan Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan çembere dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Orçun ÇAKIR (E-39) yönetimindeki MU 417 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. SM 453 plakalı araç yol içerisinde tavan üzerinde devrildi.

Kaza sonucu yaralanan SM 453 plakalı araç sürücüsü Aşkın ÖZYÜREKLİLER kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor