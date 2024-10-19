Lefkoşa Mahkemesi’nden Tartışmalı Karar

Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Bölge Mahkemesi, Simon Aykut’un savunma ve adil yargılanma hakkını ortadan kaldıran yeni bir karara imza attı.

Bundan önce Aykut’un avukatı tarafından yapılan savunma üzerine savcılığa “argümanları incelemek için” 20 günlük süre veren mahkeme, bugünkü duruşmada savunmanın aynı yöndeki talebini reddetti. Mahkeme savcılığın argümanlarını incelemek için birkaç günlük erteleme talep eden savunma tarafına “ek süreniz yok, hemen şimdi beş dakika içinde savunmanızı yapın” dayatmasında bulundu.

Hakkaniyetle bağdaşmayan bu tutum, mahkemenin adil yargılama kurallarını gözetmediği ve Aykut’a karşı peşin hükümlü davrandığı yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi. Mahkemenin eşitlik ilkesini gözetmeyen bu tutumu, davanın hukuki değil siyasi olduğuna ilişkin görüşleri de haklı çıkardı.

SAVCIYA BAŞKA AVUKATA BAŞKA

Aykut’un avukatı bundan önceki duruşmada, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin başta gayrimenkul işlemleri olmak üzere KKTC sınırları içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yargılama yetkisine sahip olmadığını vurgulayan bir savunma yapmıştı.

Uluslararası hukuk ve Avrupa mevzuatından hareket edilerek gerçekleştirilen savunmada, bir kişinin ikamet ettiği bölgenin yasal çerçevesine uygun olarak hareket ettiğinde cezai sorumluluğa tabi tutulmasının mümkün olmadığına dikkat çekilmişti.

Savunmanın yetkisizlikle ilgili sunumu karşısında, bu argümanlara aşina olmadığını iddia eden Rum savcı yazılı bir özet talep etmiş ve iki haftalık erteleme istemişti.

Aykut’un avukatı Aykut’un haksız yere hapiste tutulduğunu belirterek, süreci daha da uzatacak bir ertelemeye itiraz etmişti. Fakat bu itirazı dikkate almayan mahkeme, iki hafta isteyen savcıya 20 günlük ek süre vererek duruşmayı ertelemişti.

Üstelik 20 günün ardından “sürenin yetersiz kaldığı” iddiasıyla, bir erteleme kararı daha üretilmişti.

İkinci erteleme sonrasında bugün yeniden toplanan mahkeme, bu kez savunmanın aynı yöndeki talebi karşısında bambaşka bir tutum sergiledi.

Savcılık bugünkü oturumda argümanlarını ilk kez sundu. Savcılık bu argümanların yazılı özetini sunmayı da reddetti. Savcılığın iddialarını incelemek üzere birkaç günlük erteleme talep eden savunma avukatları mahkeme heyetinin şok kararıyla karşılaştı.

Daha önce savcılığa 20 günün üzerinde süre tanıyan yargıçlar, bu kez savunmanın böyle bir hakkı olmadığına hükmetti.

Üç yargıç kısa bir süre görüştükten sonra, savunmanın devletin argümanlarını incelemek için herhangi bir süre hakkı olmadığına karar verdi.

Avukata savcılığın iddialarını hemen yanıtlaması gerektiğini açıklayan mahkeme, bu süreyi de beş dakikayla sınırlandırdı.

ÜSTÜNE BİR DE ERTELEME

Yargıçların erken karar vermek üzere böyle bir tutum sergilemediği çok kısa süre içinde anlaşıldı. Mahkeme kararın açıklanmasını 20 gün süreyle erteledi ve böylece hem Aykut’un haksız tutukluluğunu daha da uzattı hem de savunma hakkını elinden almış oldu.

KAYNAK:GIYNIK