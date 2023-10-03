Lefkoşa Maratonu 22 Ekim'de...

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) düzenlediği geleneksel Lefkoşa Maratonu bu yıl 22 Ekim Pazar günü koşulacak.

Ülker (Atakom) ana sponsorluğunda "Şampiyonlar İçin Söz Verdik" sloganıyla ve Atletizm Federasyonu iş birliğinde koşulacak maratondan elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanarak şampiyonların adının yaşatılacağı eğitim kampüsünün yapımı için değerlendirilecek.

Maratona kayıtlar 9 - 22 Ekim tarihleri arası hafta içi her gün 08.30-16.00 saatleri arası Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arası ve www.lefkosamaratonu.com adresinden çevrimiçi yapılabilecek. Kayıt ücreti 21 km. koşu için 1000 TL, 10 km. için 750 TL ve 4 kilometre halk koşusu için 100 TL olarak belirlendi. 10 ve 21 km yaş kategorileri 18-29, 30-39, 40-49, 50-55 ve 60+ yaş olarak belirtildi.

Koşu başlangıç saatleri 21 km için 07.00, 10 km. için 07.30 4 km. halk koşusu için de 10.30 olacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı maraton için merkez Lefkoşa'da saat 10.30'da düzenlenen basın toplantısında bu yıl ilk kez teşvik amaçlı para ödüllü olarak koşulacak maratonda toplam ödülün 340 bin TL olacağını ve 21 kilometre koşusunun ödülünün 15 bin TL olacağını açıkladı.

Bu yılki maratonla, Şampiyon Meleklerin unutulmayacağı sözünü tüm halkla birlikte vermek istediklerini söyleyen Harmancı, katkı veren tüm sponsor, kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Ana sponsor Atakom LTD. Direktörü Tolga Atakan da iki önemli amaç için mücadelenin sürdüğünü bunlardan birinin depremde insanların ölümüne sebebiyet verenlerin aldıkları cezaların belirlenmesi, diğerininse Şampiyon Meleklerin unutulmaması ve unutturulmaması mücadelesi olduğunu belirtti ve evlatlarını ve yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olduklarını vurguladı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da LTB'nin genç-yaşlı demeden tüm halka verdiği destek ve hizmetin önemine işaret ederek, organizasyonda LTB ile birlikte olmaktan mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Sakallı, yerli-yabancı tüm katılımcıların madalya için ter döktüğü maratonun yerel olduğu kadar uluslararası boyutu da olduğuna işaret etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da "Şampiyonlar için söz verdik" sloganıyla Lefkoşa Maratonu'yla depremde yakınlarını kaybedenlerin haklı davasında bir kez daha seslerini duyurmayı amaçladıklarını aktardı.

Karakaya, "Davamızın sonuna kadar peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Maratonla ilgili detaylı bilgi 0539 124 2023 numaralı Whatsapp hattından elde edilebiliyor.