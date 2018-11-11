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Lefkoşa Maratonu Başlıyor

4 km halk koşusu için saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek

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11/11/2018
HK

Lefkoşa Maratonu Başlıyor

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” bugun yapılıyor. 

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda şu ana kadar 5 binin üzerinde gerçekleşen kayıtla rekor kırıldı.

“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 farklı kategoride koşulacak maratonun geliri ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımı sağlayan araç alımında kullanılacak

4 km halk koşusu için saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek.

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TAGS: Lefkoşa Maratonu
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