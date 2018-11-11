Lefkoşa Maratonu Başlıyor
4 km halk koşusu için saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek
11/11/2018
HK
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” bugun yapılıyor.
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”nda şu ana kadar 5 binin üzerinde gerçekleşen kayıtla rekor kırıldı.
“Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, Paylaşım Artıyor” sloganıyla 3 farklı kategoride koşulacak maratonun geliri ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın yemek dağıtımı sağlayan araç alımında kullanılacak
4 km halk koşusu için saat 10.00’a kadar kayıt yapılabilecek.