Lefkoşa maratonu tamamlandı

Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu yoğun katılım ile gerçekleşti



Lefkoşa bugün çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.



Her yıl Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Lefkoşa Türkcell ile Koşuyor Maratonu bugün gerkeçleştirildi.



3 binin üzerinde katılımın olduğu maratonun startını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı verdi.



Her yıl Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Lefkoşa Türkcell ile Koşuyor Maratonu gerkeçleştirildi.



4, 10, ve 21 kilometre olmak üzere üç kategoride koşulan Maratona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



21 km yarı maraton koşusu ile maratonun ikinci ayağı olan 10 kilometelik yarışın startını veren Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı BRT’ye yaptığı değerlendirmede, bu yıl 4 kilometrelik halk koşusuna yapılan kayıtların 6 binin üzerine çıktığını ifade etti.



Harmancı, tüm gelirin Paylaşım Mutfağına bağışlanacağı maratona katkı koyan herkese de teşekkür etti.



Maratona eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, çok güzel bir amaç etrafında binlerce insanın buluştuğunu söyleyerek, kendisinin de bu etkinliğe 5 yıldır katıldığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, bellirli bir amaç için yapılan bu tür sosyal oluşumların gittikçe arttığına işaret etti...



Böylesi etkinliklerin hem farkındalığı arttırdığını hem de birlikteliği sağladığını belirten Meral Akıncı, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, oganizasyona evsahipliği yapan Lefkoşa Türk Belediyesine ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, halkın bir amaç için bir araya gelmesinini önemli olduğunu ifade etti.



Maratondan elde edilen gelir her yıl farklı bir amaç için kullanılıyor.



Bu yıl elde edilecek gelir ile ihtiyaçlı bireylere her gün bir öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na yemek dağıtım aracı alınacak.

BRT