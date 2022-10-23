Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km yarı maraton koşusuna start verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.

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23/10/2022

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Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km yarı maraton koşusuna start verildi

Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km yarı maraton koşusuna Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı tarafından start verildi.

Maratonda 10 km için saat 07:30’da, 21 km için ise saat  07:45’de start verildi. 4 km Halk Koşusu ise saat 10:30 başlayacak.

Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletiliyor.

Maraton boyunca acil durumlarda 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabiliyor.

 

 

 

 

 

23/10/2022 10:04
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TAGS: maraton, lefkoşa,
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