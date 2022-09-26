Lefkoşa Maratonu’nun 10’uncusu 23 Ekim’de düzenlenecek

LTB organizasyonunda düzenlenen Lefkoşa Maratonu bu yıl 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

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26/09/2022

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Lefkoşa Maratonu’nun 10’uncusu 23 Ekim’de düzenlenecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonunda düzenlenen Lefkoşa Maratonu bu yıl 23 Ekim Pazar günü yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Armani Exchange ana sponsorluğunda ülkenin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu’nun bu yıl 10’uncusu düzenlenecek.

Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Lefkoşa Maratonu hakkında Perşembe günü kahvaltılı tanıtım toplantısı yapılacak.

Tanıtım toplantısı, Merkez Lefkoşa 1.kat Aktivite Salonu’nda saat 10.30’da yer alacak.

26/09/2022 15:22
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TAGS: Lefkoşa Maratonu, 23 Ekim, ltb,
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