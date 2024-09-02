Lefkoşa Masterleri Eskişehir yolcusu

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02/09/2024

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Lefkoşa Masterleri Eskişehir yolcusu

Lefkoşa veteran masa tenisçileri 7-8 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak olan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası için  hazırlıklarını sürdürüyor.
Ferdilerde, karışık çiftlerde, çift erkeklerde ve çift kadınlarda üç veteran sporcu katılım gösterecek. Fadıl Olguner, Değer Baysal ve Selda Orhon’dan oluşan veteranlarda hedef dereceyle ülkeye dönmek.
Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği Başkanı Fadıl Olguner açıklamasında hedeflerinin dereceye girmek olduğunu belirtti. Olguner gün geçtikçe Veteran derneğine sporcuların artarak katılmasının sevindirici olduğunu, çalışmalarını sürdürdükleri takdirde başarılı olacaklarına inandığını vurguladı.

02/09/2024 16:24
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TAGS: Lefkoşa Masterleri, Eskişehir
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