Lefkoşa Merkez Lions Kulübü'nden bağış

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 4 Oksijen Flowmerte, Ortopedik Engelliler Derneği’ne 9 tekerlekli sandalye ve Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Şubesi’ne 15 bayramlık çocuk eşyası bağışladı.

Kulüpten verilen bilgiye göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ihtiyaç duyulan 4 adet Oksijen Flowmerte cihazı, Pervin Gürler başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti tarafından hastahane Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’a teslim edildi.

Kulüp, Ortopedik Engelliler Derneği’ne de, ihtiyaçlı engellilere verilmek üzere 9 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Bağış, Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile İdare Amiri Meltem Sarıfakioğlu’na takdim edildi.

Kulüp ayrıca üyeler ve sponsorlar tarafından temin edilen 15 adet bayramlık çocuk eşyasını, ihtiyaçlı ailelere verilmek üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Şubesi Müdürü Rengün Ergör’e teslim etti. Bir kısım eşya da ihtiyaçlı aileler ziyaret edilerek verildi.

Kulüp Başkanı Pervin Gürler, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlarken, sponsor ve üyelere teşekkür etti.

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12/05/2021 13:35