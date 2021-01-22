Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne Tıbbi Cihaz Bağışı

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne iki adet hasta başı ayaklı monitör cihazı bağışında bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü temsilcileri, duyarlı sponsorların katkılarıyla temin edilen iki adet monitörü, saat 10.00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de katıldığı törende Onkoloji Servisi Sorumlusu Dr. Özlem Gürkut’a teslim etti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Pervin Gürler, Lionsların gönüllülük temelinde hizmet verdiğini ifade ederek, “Bugün, kulüp tarafından Londra’da yaşayan KKTC vatandaşı Ayşe Çalı, Ayla Çalı ve babaları İrfan Çalı’nın katkılarıyla temin edilen iki hasta başı ayaklı monitörü Onkoloji Servisi’ne bağışlıyoruz” dedi.

Gürler, kulübün hastanenin ihtiyacı olan tıbbi cihazların giderilmesine yönelik çalışmalarına ve yardımlarına devam edeceğini de ifade etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, salgın döneminde hastaneye böyle bir bağışta bulunarak duyarlılık gösteren Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne ve katkı koyan aileye teşekkürlerini iletti.

Bakan Pilli, özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangın ve Kovid-19 salgını döneminde halkın önemli bir dayanışma örneği sergilediğini ifade ederek, “Kıbrıs Türk halkının, 74 öncesi dayanışma ruhu bu dönemde devam etmektedir. Bağışlar sağlık sektörü için çok önemlidir. Sağlığa yapılan her katkı insana yapılan katkıdır” diye konuştu.

Onkoloji Servisi Sorumlusu Dr. Özlem Gürkut ise, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne yaptıkları cihaz bağışından dolayı teşekkür ederek, sağlık alanında toplum ve devlet dayanışmasının önemine dikkat çekti. Gürkut, “Ülkede yaşanan salgından dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık hizmetleri de etkileniyor. Bu nedenle, toplumsal destek çok önemli” dedi.

Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan da kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti.

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22/01/2021 14:04