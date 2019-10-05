HABER KIBRIS

ad

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dünya Görme Günü’nde “Black” Film Gösterimi

 Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 10 Ekim Dünya Görme Günü’nde “Black” filmini gösteriyor.

ads
05/10/2019
HK

ads
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden Dünya Görme Günü’nde “Black” Film Gösterimi

 Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 10 Ekim Dünya Görme Günü’nde “Black” filmini gösteriyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, farkındalık ve hizmet çalışmalarını sürdüren kulüp, her yılın ekim ayının ikinci perşembe günü kutlanan Dünya Görme Günü nedeniyle 10 Ekim Perşembe günüülkedeki engelli bireylere katkı amacıyla Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda  saat 20.00’de “Black” filminin gösterilecek.

2005 Hint-Amerikan yapımı filmde, görme ve işitme engelli Helen Keller’in yaşam mücadelesini konu alan filmi izleyeceklerin ödeyeceği ücretin KKTC’deki görme engelli bireylere bağışlanacağı kaydedildi.

05/10/2019 16:30
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Dünya Görme Günü, Black, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 10 Ekim Dünya Görme Günü, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.