Lefkoşa Mevlevihanesi’nde Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Mukabelesi..

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19/03/2025

Lefkoşa Mevlevihanesi’nde Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Mukabelesi..

Lefkoşa Mevlevihanesi'nde yarın Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi ve Sema Mukabelesi yer alacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden verilen bilgiye göre, etkinlik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (UKİD), Yunus Emre Enstitüsü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu işbirliğinde düzenleniyor.

Türk Tasavvuf Musikisi dinletisi ve Sema Mukabelesi 20.30’da başlayacak.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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