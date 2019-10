Lefkoşa Mezarlığı'nda Yer Kalmadı

Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı Lefkoşa Mezarlığı hakkında uyarı yaparak 2020’de gömülecek yer olmayacak dedi.

Lefkoşa Mezarlığı Defin İşleri Müdürü Hasan Aybarı “biran önce yetkililerden adım atıp genişletme projesini hayata geçirmezlerse bu yılın sonunda Lefkoşa Mezarlığı’nda yeni bir defin yapabileceğimiz parselimiz kalmayacak şuan çok az bir yerimiz kaldı” dedi.

LTB Başkanı Harmancı: Mezarlığın yan tarafında bulunan yaklaşık on dönümlük bir alan bizim için nefes aldırıcı bir arazi olabilir. Umarım en erken zamanda çözülür, çünkü çözülmezse önümüzdeki yıl içerisinde bizi büyük bir kriz bekliyor

BÜLENT DİZDARLI’NIN PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

LEFKOŞALILAR ,ÖLECEKSENİZ BİR AN EVVEL ÖLÜN.

2020 DE ÖLÜRSENİZ GÖMÜLECEK YERİNİZ YOKTUR

İnsanın kaderi bazen bir tekrardan ibaret olur. Son üç gündür benim kaderimde de devamlı mezarlıkta cenaze namazlarında bulunmak vardı. Kadere rağmen hayatın devam ettiğine ve devam ederken insanın etrafına önem vermesi gerektiğine inananlardanım. Bu üç günde de öyle yaptım. Orada olan bitene dikkat ettim. Özellikle çalışanların yaptıklarına ve konuştuklarına önem verdim. Öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istedim.

Bir kere biliniz ki Mezarlık memleketin en temiz en bakımlı yeri. Her şey saat gibi çalışıyor. Çalışanlar acıyı farkında, bu nedenle cenaze sahiplerine inanılmaz müşfik yaklaşıyorlar. Ama büyük bir sorun var…

Mezarlık alanı hızla doluyor. Konuşulanlara ve yapılan hesaplamalara göre en fazla yeni yıla kadar kapasite dolacak. Kısacası yeni yılda ölene mezarlıkta yer yok.

Çalışanlar ve Belediye bu konuda rahatsız. Devlete durum bildirilmiş. Aslında hemen bitişikte 7 dönümlük özel bir mülk var. O mülkün sahipleri ile konuşulmuş. Mülk sahipleri devlet kendilerine ülke üzerinde 7 dönümlük veya eşdeğerde bir arazi verirse topraklarını takas etmeye hazırlar. Konu bir bakanlar kurulu kararına bakar. Ama hükümetlere bu defayen bildirilmesine karşın ilgilenen yok.

Her halde yumurtanın kapıya gelmesi bekleniyor.

Umarım bu ilgisizliğe Azrail’de dahil olur. O zaman gözünüz aydın LEFKOŞALILAR 2020 de ölüm size yasak.

03/10/2019 09:35