Lefkoşa Osmanpaşa caddesinde yol çalışması var

Lefkoşa osmanpaşa caddesi’ndeki çalışmalar bugün gün boyu devam edecek.

Lefkoşa’daki Osman Paşa Caddesi’nde yarın, yaşanan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yaya geçişlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması yapılacağı ve çalışmalar esnasında yolun bir kısmının trafik akışına kapatılacağı bildirildi.

Çalışmalar süresince güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

TAK