Lefkoşa Polis Müdürlüğü Baskette Şampiyon

Bugün Necati Taşkın spor salonunda oynanan yarı final ve final maçları sonucu, Güzelyurt polis müdürlüğü takımı ile finalde karşılaşan Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı, rakibini yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonada narkotik-mali polis takımını yenen siyasi polis müdürlüğü takımı ise üçüncü oldu.

Turnuvanın sayı kralı Güzelyurt polis müdürlüğü takımı sporcusu Behiç Akçın olurken, turnuvanın en iyi oyuncu ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü takımı sporcusu Mehmet Gökşah Seçildi.