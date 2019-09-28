Lefkoşa ralliye hazır!
yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de Kuzeye geçilecek
28/09/2019
HK
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Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) bünyesindeki Kıbrıs Rallisi'nin Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bugün gerçekleşecek.
İki toplumlu Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı BUGÜN yapılacak ve yarışın 6. özel etabı olarak saat 17.00’de Kuzeye geçilecek.
Ledra Palace'ın altından yapılacak geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönecek ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola eski güzergahına dönecek.
Yarışı izlemek isteyen seyirciler Yiğitler Burcu, Çetinkaya Spor Kulübü'ne, Ledra Palace Işıkları ve Futbol Federasyonu önüne kurulacak olan seyirci noktalarından yarışı takip edebilecek.