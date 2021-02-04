Lefkoşa Rum Kesimindeki Bir Anaokuluna Bomba İhbarı Yapıldı

Lefkoşa Rum kesimine bağlı “Aydemet” bölgesinde bulunan bir anaokuluna bu sabah bomba ihbarı yapıldı.

Rum haber kaynakları, elektronik posta aracılığıyla yapılan ihbar nedeniyle anaokulunun boşaltıldığını ve polis ile bomba imha ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu duyurdu.

Okuldaki çocuklar, pedagog gözetiminde okul dışındaki bir bölgeye götürülürken, anaokulunun bulunduğu yoldaki trafik akışı durduruldu.

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04/02/2021 12:09