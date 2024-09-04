Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Gece Yarısı Yangın Paniği

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde, saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Polis İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda Sırdaş (Teliş) iş yerinin atölye ve ofisleri büyük zarar gördü. Yangın ayrıca, Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin antreposu ve çatısına da sıçrayarak hasara yol açtı.

Olay yerinde soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmakta. Yetkililer, yangınla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçınırken, olayın sebebinin en kısa sürede açıklığa kavuşturulacağı belirtildi.