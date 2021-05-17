Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde yangın

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Elsis Kaynak atölyesinde bugün saat 17.30 sıralarında spiral makinesi ile çalışıldığı sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın sonucu kuru otlar ile Güçhan Ltd isimli iş yerine ait moloz ve ahşap atıkları, çinko ve USB den mamul garaj ve kullanılmaz durumdaki harç yoğurma makinesinin lastikleri yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye ekipleri ve bir iş makinesi (kepçe) ile müdahale edildi. Soruşturma devam etmektedir.

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17/05/2021 19:44