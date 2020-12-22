Lefkoşa Sancağı Şehitlerinden Salahi Şevket Anılacak

Lefkoşa Sancağı’nın ilk şehitlerinden Salahi Şevket, yarın saat 11.00’de şehit düştüğü Çetinkaya Burcu’ndaki büstü önünde anılacak.

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22/12/2020

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Lefkoşa Sancağı Şehitlerinden Salahi Şevket Anılacak

Lefkoşa Sancağı’nın ilk şehitlerinden Salahi Şevket, yarın saat 11.00’de şehit düştüğü Çetinkaya Burcu’ndaki büstü önünde anılacak.

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamada,  Salahi Şevket’in ailesi, yakınları, silah arkadaşları, Çetinkaya camiası ve tüm sevenleri anma törenine davet edildi.

 

22/12/2020 14:04
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TAGS: Salahi Şevket, Lefkoşa Sancağı, Çetinkaya Burcu,
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