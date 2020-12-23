Lefkoşa Sancağı'nın ilk şehitlerinden Salahi Şevket anıldı

Lefkoşa Sancağı’nın ilk şehitlerinden Salahi Şevket, 57 yıl önce 20 yaşındayken şehit düştüğü Çetinkaya Burcu’ndaki büstü önünde anıldı.

Anma törenine Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü yetkilileri ile ailesi katıldı.

Törende büste çelenkler konarak, saygı duruşunda bulunuldu.

BAYAR

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, törende yaptığı konuşmada, 57 yıl önce 21 Aralık’ta EOKA’cı Rumlar, Rum polisleri ve Yunan askerlerinin Akritas Planı’nı uygulamaya koyduğunu hatırlatarak, TMT üyesi 400 mukavemetçinin Lefkoşa’yı savunduğunu anlattı.

Bayar, çatışmaların artmasıyla Salahi Şevket’i Lefkoşa Sancağı’nın ilk şehidi olarak kaybettiklerini söyledi.

400 mukavemetçinin mücadelesi sayesinde Lefkoşa’nın Akritas Planı’na geçit vermediğinin altını çizen Bayar, mücadelenin bugünlere ulaşılmasının sağlandığını kaydetti.

Celal Bayar, şehitler ve kahraman Mücahitlerin gayretleriyle bugün egemen devlete ulaşıldığını vurguladı.

Pandemi nedeniyle kapanmadan bahsedildiğine dikkat çeken Bayar, 57 yıl önce abluka altında olunduğunu ve kurşunlara karşı mücadele verildiğini aktardı.

Bayar konuşmasının sonunda, toplumun bir kez daha böyle acılar yaşamamasını dileyerek, Salahi Şevket ve şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

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23/12/2020 13:28