Lefkoşa Sancağı’nın ilk serdarı KKTC sporunun öncülerinden oldu…

Lefkoşa Sancağı’nın ilk serdarı, spor adamı, eğitimci kişiliğiyle bilinen, ‘Kara Yusuf’ lakabıyla tanınan bir kişi: Yusuf Salih. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün babası olan Yusuf Salih namı diğer Kara Yusuf Lefkoşa’nın önemli isimlerinden biriydi.

İZ BIRAKANLAR-Gülten ÖZYAKUP SEZGİN

MISIR VE FİLİSTİN’DE ÇALIŞTI… Yusuf Salih, İngiliz ordusuna spor eğitmeni olarak katılarak, Mısır ve Filistin’de 7 yıl görev yaptı. Savaşın sona ermesiyle Kıbrıs’a dönen Kara Yusuf, çeşitli futbol kulüplerinde futbol oynadı, antrenörlük yaptı…

Yusuf Salih (Kara Yusuf), 1916 yılında Aya Kebir (Dilekkaya) köyünde doğdu. Bir süre sonra, annesi İsmet Hanım ve babası Salih Yusuf’la birlikte, Lefkoşa, Kaymaklı’ya yerleşti. Lise eğitimini Lefkoşa’da tamamlayan Salih, daha sonra 2 yıllık spor öğretmenliği eğitimi aldı. İngiliz ordusuna spor eğitmeni olarak katılarak, Mısır ve Filistin’de 7 yıl görev yapan Salih, savaşın sona ermesiyle Kıbrıs’a döndü.

Salih, çeşitli futbol kulüplerinde futbol oynadı, antrenörlük yaptı. Bu arada, futbol dışındaki spor dallarının da Kıbrıs Türk halkı arasında yaygınlaşması için çaba harcadı. Salih, Lefkoşa Türk Lisesi’nde spor öğretmenliğine atandı. Bu arada, Köroğlu ailesinin kızı Mürüde Hanımla evlendi ve Işıl, İsmet ve Süleyman isimli 3 çocuğa sahip oldu.

Öğretmenlik yıllarında sadece sporla değil izcilikle de ilgilenen Salih, Kıbrıs’ın ilk izci liderlerindendir. Salih, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra Maarif Dairesi’nde müfettişliğe terfi ettirildi. TMT’nin kuruluşunda da önemli görevler alan Salih, Lefkoşa Sancağı’nın ilk Serdarıydı. Salih, TMT bünyesinde eğitim çalışmalarını yürüttü, TMT için adaya gelen silahların yerlerine ulaştırılmasında görev aldı. 1960 yılında adaya çıkan ilk Türk birliklerini karşılayanlar arasında olan Salih, izci üniformasıyla, Türk Alayı Komutanını Mağusa Limanı’nda karşıladı. 18 Ağustos 1963’te kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinde 47 yaşındaydı ve Gençlik Gücü Spor Kulübü’nün başkanıydı.

Yusuf Salih ve oğlu Süleyman Ergüçlü