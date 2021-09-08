Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nden, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Yardım

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD) Derneğin en büyük gelir kaynağı olan ikinci el dükkanlarında satışa sunulmak üzere, iyi durumda ikinci el kıyafetleri bağışladı.

KHYD’den verilen bilgiye göre, ziyarette Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü 2021-2022 Dönem Başkanı Leyla M. Hurşit, 2021-2022 Dönem Kulüp Saymanı Ziya Salman, 2021-2022 Dönem Kulüp Sekreteri (ve aynı zamanda geçmiş dönem Başkanı) Sibel Şadın hazır bulundu. Başkan ve üyeler, yardımlarının devam edeceğini dile getirip ve yeni hizmetlerde yeniden buluşmayı temenni etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ziyaret esnasında, yıllardır Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü’nün Derneği hiç yalnız bırakmadığını ve her zaman destek verdiğini belirtti. Kocaismail, Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü üyelerine sağlık bereketinde bir hayat dileyerek, her bir kanser hastası adına teşekkür etti.

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08/09/2021 14:42