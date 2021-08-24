Lefkoşa Satranç Derneği’nden ''Yaz Satranç Kampı''

Lefkoşa Satranç Derneği organizatörlüğünde ve Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı sponsorluğunda “Yaz Satranç Kampı” 20-22 Ağustos tarihleri arasında Acapulco Hotel’de gerçekleşti.

3 günlük kampta dernek hocaları eşliğinde 1. ve 2.seviye dersler, baby chees ve yıldırım turnuvaları yer alırken, çocuklar aynı zamanda aileleri ve arkadaşlarıyla havuz ve denizin de keyfini çıkardılar. 7-17 yaş arası çocuk ve gençlerin katıldığı turnuvada 28 satranççı mücadele etti.

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24/08/2021 09:33